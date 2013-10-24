Начальник управління газопроводів отримав 150 тисяч хабаря за демонтаж труби

Співробітники міліції 23 жовтня затримали керівника Луганського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз» ПрАТ «Укртрансгаз», який вимагав і одержав 150 тис. грн неправомірної вигоди за безперешкодний демонтаж металевого газопроводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в області, гроші, одержані як неправомірна вигода, вилучені співробітниками міліції.

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Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за частиною 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Чиновника затримано у порядку статті 208 КПК України. Ведеться досудове розслідування.