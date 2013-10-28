Янукович у Дніпропетровську відкриє «Парк ракет»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації

Також планується, що Віктор Янукович ознайомиться зі станом виконання робіт на будівництві радіологічного корпусу «Клінічного онкологічного диспансеру» Дніпропетровської обласної ради».

Крім того, передбачається, що Президент візьме участь у масштабній реконструкції історичних подій форсування Дніпра до 70-річчя визволення Дніпропетровська.