Янукович у Дніпропетровську відкриє «Парк ракет»

20:36, 28 жовтня 2013
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович у ході завтрашньої робочої поїздки до Дніпропетровської області відкриє у Дніпропетровську Центр інноваційних технологій і прогресу «Парк ракет».

Янукович, фото president.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації

Також планується, що Віктор Янукович ознайомиться зі станом виконання робіт на будівництві радіологічного корпусу «Клінічного онкологічного диспансеру» Дніпропетровської обласної ради».

Крім того, передбачається, що Президент візьме участь у масштабній реконструкції історичних подій форсування Дніпра до 70-річчя визволення Дніпропетровська.

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