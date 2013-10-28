Янукович у Дніпропетровську відкриє «Парк ракет»
20:36, 28 жовтня 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович у ході завтрашньої робочої поїздки до Дніпропетровської області відкриє у Дніпропетровську Центр інноваційних технологій і прогресу «Парк ракет».
Віктор Янукович відвідає Дніпропетровськ / Фото : president.gov.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації
Також планується, що Віктор Янукович ознайомиться зі станом виконання робіт на будівництві радіологічного корпусу «Клінічного онкологічного диспансеру» Дніпропетровської обласної ради».
Крім того, передбачається, що Президент візьме участь у масштабній реконструкції історичних подій форсування Дніпра до 70-річчя визволення Дніпропетровська.
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