Янукович сподівається на підтримку Австрії у підписанні угоди України з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це йдеться у вітанні Януковича Президенту Австрії з нагоди національного свята – Національного дня Австрійської Республіки.

Янукович висловив переконання, що традиційні відносини дружби і взаємоповаги, які існують між Україною та Австрією, і надалі плідно розвиватимуться на благо народів обох країн.

«Сподіваюся на продовження нашого діалогу під час мого запланованого візиту до Відня у листопаді цього року», - підкреслив президент України.

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Янукович додав, що розраховує і на подальшу особисту підтримку Президента Австрії у питанні підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час Вільнюського саміту ініціативи «Східне партнерство».

Президент України побажав австрійському колезі міцного здоров'я та нових звершень у відповідальній державній діяльності, а дружньому австрійському народові - добра і процвітання.