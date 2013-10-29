Загибель рибалок в Азовському морі: МЗС України незадоволене співпрацею з Росією

Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

У середині липня в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка зіткнулися український риболовецький баркас і катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Четверо українців загинули, одному вдалося врятуватися. Напередодні голова МЗС України Леонід Кожара на прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим підтвердив позицію української сторони, яка наполягає на поверненні на батьківщину рибалки Олександра Федоровича, що після липневого інциденту перебуває в Росії під підпискою про невиїзд за звинуваченням у браконьєрстві, повідомляє РІА Новости.

"Ми вважаємо, що цієї співпраця щодо спільного розслідування, вимогу про яку було висловлено України ще в перші дні після трагедії, недостатньо. Українська сторона має дуже мало інформації щодо проведення розслідування в Росії цього інциденту , зокрема , щодо загибелі чотирьох наших співгромадян " , - сказав Перебийніс на брифінгу у вівторок.

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За його словами, українська сторона висловила сподівання, що це розслідування буде об'єктивним, і Україна буде мати доступ до всієї необхідної інформації. "Ми сподіваємося, що реакція Російської Федерації на наші запити буде", - додав офіційний представник українського МЗС.

Генпрокуратура України в кінці вересня звернулася до прокуратури РФ з проханням передати кримінальне провадження проти українського рибалки для подальшого розслідування правоохоронними органами на території України. Українське відомство при цьому наголошує на необхідності спільного об'єктивного і всебічного розслідування всіх обставин інциденту.