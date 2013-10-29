Львів`янин під своїм джипом знайшов бомбу
22:31, 29 жовтня 2013Суспільство
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Протягом трьох годин у Львові вибухотехніки проводили операцію з розмінування машини.
Протягом трьох годин вибухотехніки проводили операцію з розмінування машини / Фото : yugopolis.ru
Сьогодні, 29 жовтня, у Львові біля однієї з автозаправок міста було виявлено замінований джип Rаngе Rovеr, поінформували в прес-службі МВС, повідомляє ТСН.
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Протягом трьох годин вибухотехніки проводили операцію з розмінування машини, яка стояла біля заправки. Міліція виставила кордон в 50 метрах від автомобіля, в якому шукали вибухівку, а через кілька годин попросила відійти людей на 200 метрів від цього місця.
Також евакуювали людей з прилеглих будівель оптового і гаражного кооперативів.
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