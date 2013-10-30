ЗМІ: В Україні вперше суд присяжних виправдав обвинуваченого

Двоє бібліотекарів і вихователька дитячого садка разом із двома суддями вирішили, що 20-річний Олександр Бондаренко не вбивав двох односельців, повідомляє газета Вести.

За інформацією газети, “суд знайшов масу невідповідностей у справі”. У матеріалі сказано, що в ніч на 2 жовтня 2012 року в селі Стецьківка Сумського району грабіжники вбили двох пенсіонерок, а звинуватили в цьому різноробочого Бондаренка. “Через день після допиту з'явилася його явка з повинною, а пізніше й докази - недопалок з його слиною, знайдений нібито на місці злочину, й пара шкарпеток зі слідами крові вбитих”, повідомляє газета.

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На суді Бондаренко заявив, що явку з повинною в нього вибили. “З райвідділу повезли мене на наш комбікормовий завод, де в одному з приміщень влаштували катування - били струмом від оголеного проводу, душили протигазом із закритим патроном. Я не витримав і все написав під диктовку», - розповів обвинувачений виданню.

Як повідомляє газета, суд знайшов багато суперечностей у справі, зокрема, коли вбили бабусь, на місці цілий день працювала група експертів-криміналістів, проте недопалка вони не знайшли, а лише через тиждень уже під час відтворення недопалок зі слиною Бондаренка з'явився на місці події. В суді було доведено, що його туди підкинули співробітники міліції. Знайшлися й свідки, які бачили, як Бондаренка заводили на завод, а експерт підтвердив наявність тортур. Не прийняв суд до уваги й шкарпетки з кров'ю вбитих - їх було вилучено без понятих, та й у документах фігурує різний колір і матеріал. У підсумку судді й присяжні виправдали Бондаренка, який провів у СІЗО 1 рік і 20 днів, і ухвалили відпустити прямо в залі суду.

Водночас газета повідомляє, що прокуратура Сум, яка вимагала для Бондаренка 15 років ув’язнення, має намір подавати апеляцію.