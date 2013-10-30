Азаров закликав уряд скоротити поле корупції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Тому ми зобов'язані продовжувати дерегуляцію і створювати найбільш сприятливий інвестиційний клімат у країні. Це обов'язково, як ми переконалися, навіть в короткостроковій перспективі – скоротить поле для корупції, свавілля в економічних відносинах і водночас звільнить енергію заповзятливих, успішних учасників ринку», - сказав він.

Для цього, за словами прем'єра, уряду необхідно зосередитися на низці законодавчих ініціатив. Зокрема, на створенні законопроектів, які ефективно захищають право власності.

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«Сьогодні в Україні, на жаль, ще можливі окремі факти нахабних рейдерських захоплень. Завтра Україна має бути визнана як країна, в якій навіть подумати відібрати чужу власність буде неможливо за жодних умов», - відзначив Азаров.

За словами прем'єр-міністра, уряд також має розробити кращу законодавчу базу і практику щодо вільного і рівного доступу до кредитових, енергетичних, матеріальних та інших ресурсів.

Азаров відзначив, що Кабміну необхідно продовжувати вдосконалення дозвільних, податкових і митних процедур, а також ліцензування.

В цілому він назвав об'єктивною оцінку України Світовим банком в рейтингу Doing Business-2014.

«Прогрес України – це не самооцінка, а оцінка об'єктивних спостерігачів», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна покращила свої позиції в рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу (Doing business-2014) відразу на 25 пунктів – до 112-го місця. За підсумками аналогічного рейтингу в 2013 році Україна посідала 137-е місце, але ця оцінка була знижена до 140-го місця у зв'язку з включенням до рейтингу 4 нових країн.