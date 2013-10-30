У Житомирі горіла кондитерська фабрика

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України у Житомирській області, повідомлення про пожежу в одному з цехів на території житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ» надійшло працівникам управління ДСНС в області 29 жовтня о 20:23.

З отриманої інформації стало відомо, що приміщення цеху обладнане установкою автоматичної пожежної сигналізації, яка зреагувала на загоряння.

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Для ліквідації пожежі на місце події прибули 4 відділення рятувальників з двох пожежних частин міста. Загоряння вдалося швидко локалізувати та о 21:02 повністю ліквідувати. Пожежники запобігли перекиданню полум’я на дах цеху та суміжні будівлі підприємства.

За попередніми даними, загоряння сталося через порушення технології сушіння арахісу.

Остаточна причина виникнення загоряння встановлюється.

Довідка УНІАН. Товариство з додатковою відповідальністю кондитерська фабрика «ЖЛ» входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку України. Фабрика була заснована в 1944 році. На сьогоднішній день на фабриці функціонують 28 виробничих ліній. Потенційна потужність підприємства становить більше 80 тис. тонн продукції на рік. Компанія виробляє продукцію під трьома торговими марками: «Житомирські ласощі», Doma і Optimix. Асортимент продукції налічує більше 250 найменувань. Продукція компанії експортується більш ніж в 20 країн.