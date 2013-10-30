Лише чверть соцдопомоги призначається дійсно нужденним в ній - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявив, що система надання соціальної допомоги в Україні неефективна і працює більше не на незаможних, а на тих, хто не потребує підтримки держави

Президент вимагає змінити пріоритети державної соціальної політики на користь незахищених верств населення. Про це він заявив, виступаючи на урочистих зборах з нагоди Дня працівника соціальної сфери в середу, 30 жовтня, пише Дзеркало Тижня.

"Адже сьогодні тільки чверть соціальної допомоги направляється дійсно малозабезпеченим або вразливим категоріям громадян", - цитує Януковича прес-служба глави держави.

Президент підкреслив необхідність переходу до системи стандартів соціальних послуг.

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"Незалежно від місця проживання, постачальника послуги, інших обставин суб'єктивного характеру держава під кожну соціальну допомогу має забезпечити однаковий набір заходів підтримки як за кількістю, так і за якістю", - зазначив Янукович.

За його словами, такі методи роботи дозволять вивільнити значні грошові кошти, які можна буде направити як на розвиток системи соцзахисту в цілому, так і на вирішення найбільш проблемних питань громадян зокрема.