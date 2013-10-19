У парламенті спростували чутки про невиплату зарплати депутатам

У Верховній Раді України заперечують інформацію, розповсюджену ЗМІ, про затримку виплати у жовтні заробітної плати народним депутатам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Апарату ВРУ.

"У відповідь на публікації у деяких ЗМІ щодо затримки виплати зарплати народним депутатам України інформуємо, що заробітна плата народним депутатам та їх помічникам виплачується першого та другого числа кожного місяця. Станом на 2 жовтня 2013 року заробітну плату отримали усі народні депутати та їх помічники", - зазначили у прес-службі, додавши, що виплата коштів на виконання депутатських повноважень здійснюється з 18 по 21 жовтня цього року.

Раніше деякі ЗМІ із посиланням на інформацію, розміщену на власній сторінці у Facebook народним депутатом від "Батьківщини" Геннадієм Москалем, повідомили про затримку виплати зарплат депутатам парламенту. За словами депутата, він потрапив у незручну ситуацію в львівському ресторані. "Вирішив пообідати, а оскільки майже не ношу з собою готівки, дав офіціанту картку, на яку приходить зарплата з Верховної Ради. Через хвилину офіціант приходить назад зі словами: "Пане депутате, на вашій картці грошей ніц немає", - написав Москаль.

Нагадаємо також, що у Сумах безробітним заборгували 4,5 мільйони.