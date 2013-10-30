Офіційний курс валют на 31 жовтня

19:04, 30 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото: hvylya.org

На 31 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 30 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1099.4372 (на 30 жовтня – 1100.4762)

10 RUR – 2.4930 (на 30 жовтня – 2.5022)

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