Офіційний курс валют на 31 жовтня
19:04, 30 жовтня 2013Суспільство
483 0
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото: hvylya.org
На 31 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 30 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1099.4372 (на 30 жовтня – 1100.4762)
10 RUR – 2.4930 (на 30 жовтня – 2.5022)
Читайте також: Підтримка НБУ гривні не призведе до зниження золотовалютних резервів - експерти
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter