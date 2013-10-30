В Ужгороді школярів лишили без осінніх канікул

Міськвиконком Ужгорода ухвалив рішення об`єднати осінні та зимові канікули у місцевих школах, повідомляє mukachevo.net.

Рішення було ухвалено начебто на основі звернення бюджетників - директорів шкіл та медиків, які просять об`єднати осінні канікули з зимовими. Відтак, в Ужгороді канікули будуть з 21 грудня до середини січня.

Про це з засідання виконкому повідомив журналіст Ярослав Гулан.

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"Мер Ужгорода каже, що писатиме міністру освіти, щоб в усій країні з канікулами було так, як в Ужгороді", - додав журналіст.