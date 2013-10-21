Низький рейтинг Moody`s спровокував розпродаж українських цінних паперів - ЗМІ

Ключовим фактором для інвесторів, які купують цінні папери українських емітентів, стало пониження у другій половині вересня рейтинговим агентством (РА) Moody`s Investors Service рейтингу єврооблігацій України до рівня Саа1.

Боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні дуже високого кредитного ризику. Одночасно ця кредитна оцінка була поміщена на перегляд для можливого додаткового зниження, повідомляє Комерсант-Україна.

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Це рішення було обгрунтоване погіршенням зовнішньої ліквідності країни, що важливо в умовах збільшення тиску на валютні резерви, відсутність угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і ускладнення відносин з Росією напередодні підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Незважаючи на те що аналітики агентства Moody`s випередили події і "включили" очікування того, що може так і не відбутися, інвестори досить різко відреагували на зниження оцінки.

"Рейтинги двох інших агентств - Fitch і Standard & Poor`s (S&P), які тепер на дві сходинки вище, не змінилися, а коментарі їх аналітиків вказують на те, що вони не мають наміру слідувати за Moody`s, принаймні до тих пір, поки ситуація в Україні не погіршиться. Проте негативна реакція інвесторів підвищила ризики країни, збільшивши тим самим вартість запозичення для українських позичальників", - розповідає головний аналітик блоку "Фінансові ринки" Креді Агріколь Банку Олександр Печеріцин.

"Інвестори не стали розбиратися, які нові фактори ризику з'явилися в Україні і чому інші агентства не відреагували на ці ж фактори відповідним чином" , - зазначив Олександр Печеріцин. За його словами, повернути ризики країни до колишнього рівня може вплив позитивного події. "Такою подією може бути відновлення кредитування за програмою МВФ" , - уточнив експерт. Однак і без цієї угоди ринок заспокоївся: до 17 жовтня індикатор CDS знизився до 926 пунктів, слідуючи за зниженням прибутковості суверенних євробондів до 10-11%. Спреди корпоративних паперів зменшилися до 15-16%.

Нарікання на роботу "великої трійки" міжнародних РА - Standard & Poor `s, Moody`s, Fitch - з'являються регулярно, проте активізувалися вони після 2008 року. Тоді їх звинуватили в тому, що вони не тільки не попередили про насування світової фінансової кризи, але й посилили її, в 2011 році почали нагнітати обстановку навколо боргової кризи єврозони, а в 2012 році - американської боргової кризи.