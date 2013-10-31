Україна почала поставки курятини в ЄС - Держветфітослужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Міжнародної конференції з питань реформування системи безпеки харчової промисловості в Україні повідомив заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський.

«Точний обсяг невідомий, але десь близько трьох машин, які вже пройшли через територію Польщі», - сказав Башинський, уточнивши, що одна машина – це близько 20 тонн продукції. «Отже, це 60 тонн уже зайшло на територію ЄС», - зазначив чиновник.

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При цьому він уточнив, що країна призначення продукції - Франція.

Як повідомляв УНІАН, дозвіл на експорт продукції птахівництва до країн ЄС Україна отримала 24 липня 2013 року після набуття чинності затвердженого Єврокомісією переліку українських підприємств, що мають на це право.

У серпні міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зазначав, що обсяг експорту української курятини до країн Європейського Союзу до кінця 2013 року становитиме мінімум 50-70 тис. тонн, проте цей показник може зрости в рази після формування Зони вільної торгівлі України з ЄС.

При цьому в «Союзі птахівників України» очікували, що поставки української курятини на ринок ЄС можуть початися в листопаді.