ЗМІ: Україна може стати найбільшим виробником курятини в ЄС

Українські та американські виробники курятини після створення зони вільної торгівлі з ЄС створять серйозну конкуренцію для її виробників з Польщі.

Про це пише в понеділок польська газета Puls Biznesu.

Видання зазначає, що національні виробники турбуються через плановану лібералізації торгівлі Євросоюзу з США і Україною після підписання договорів про вільну торгівлю.

"В Україні корм, який є головною видатковою частиною при виробництві курятини, коштує значно дешевше. У ціновій конкуренції у нас практично немає шансів", - цитує видання главу польської групи Konspol Казімєж Пазган.

Газета написала, що виробництво курятини є одним з небагатьох секторів польської харчової промисловості, який демонструє стабільне зростання.

Цього року, за її даними, національне виробництво має збільшитися на 8%, а експорт - на 10 %.

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"За даними Національної ради виробників курятини (KRD), цього року ми станемо найбільшим виробником у ЄС, випередивши Францію", - відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію та Зону вільної торгівлі на Вільнюському саміті в листопаді 2013 року.

США і Євросоюз у червні поточного року на саміті G -8 оголосили про початок переговорів про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі між ЄС і США, які планується завершити восени 2014 року.