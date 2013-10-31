МВФ продовжить переговори з Україною щодо подальшого кредитування

«Технічні консультації між урядом і експертами Фонду продовжаться й надалі, з метою розробки достатньо амбітного пакета заходів для вирішення всіх викликів, які стоять перед Україною», - йдеться в заяві.

На тему: МВФ наполягає на виконанні своїх вимог Україною

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд наполягає на виконанні Україною раніше озвучених вимог.