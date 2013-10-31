МВФ продовжить переговори з Україною щодо подальшого кредитування
16:14, 31 жовтня 2013Суспільство
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Міжнародний валютний фонд продовжить технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці, йдеться в заяві місії МВФ в Україні.
МВФ продовжить технічні консультації з Україною з питання подальшої співпраці / Фото : i-g-t.org
«Технічні консультації між урядом і експертами Фонду продовжаться й надалі, з метою розробки достатньо амбітного пакета заходів для вирішення всіх викликів, які стоять перед Україною», - йдеться в заяві.
На тему: МВФ наполягає на виконанні своїх вимог Україною
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд наполягає на виконанні Україною раніше озвучених вимог.
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