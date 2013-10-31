Пшонка призначив нового прокурора Житомирської області

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України

Згідно повідомлення, Шкуро змінив на цій посаді Ігоря Проценко, якого вчора призначено на посаду першого заступника начальника головного управління Генпрокуратури.

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Довідка УНІАН. Шкуро Валерій Володимирович в органах прокуратури працює майже 13 років. За час роботи обіймав різні керівні посади в обласному апараті, а також в центральному апараті Генеральної прокуратури України, зокрема, працював на посаді начальника відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління Генеральної прокуратури, також очолював відділ нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту транспорту Головного управління Генеральної прокуратури.