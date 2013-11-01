Україна готується послати до Таїланду перші танки

До Південно-Східної Азії вирушить п’ять машин, виготовлених на «Заводі ім. В.А.Малишева», повідомили УНІАН у прес-службі концерну.

«На полігоні в м. Чугуїв танки «Оплот» проходять вогневі і ходові випробування. Танки випробовують у реальних умовах, зокрема, під час нічної стрілянини. Після завершення випробувань буде підписано акт технічної прийомки і «Оплоти» будуть відправлені закордонним замовникам», - повідомили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2011 року «Укрспецекспорт» підписав контракт з представниками Збройних сил Королівства Таїланд про поставку нової партії бронетехніки.

Сторони домовилися, що Україна виготовить і поставить до Таїланду 49 одиниць основного бойового танка (ОБТ) «Оплот». Загальна вартість контракту перевищує 200 млн. дол. Виконувати замовлення будуть підприємства, які ввійшли до складу держкомпанії «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено з метою забезпечення ефективного функціонування і керування суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

“Укроборонпром” у січні-червні 2013 року збільшив обсяг вироблюваної продукції, робіт і послуг на 31,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,9 млрд грн.