Майже 800 млн грн заборгованості по зарплаті повернуто силами ГПУ

Майже 800 млн грн заборгованої заробітної плати виплачено за документами прокурорського реагування.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це повідомила начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Ірина Зарубинська.

«За документами прокурорського реагування виплачено 792 млн грн, притягнуто до відповідальності 637 посадовців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі 340 – в органах контролю», - сказала вона.

За словами Зарубинської, загалом з метою захисту прав громадян на оплату праці впродовж поточного року прокурорами областей розпочато 457 кримінальних провадження, з яких 298 уже скеровано до суду.

Зокрема, вона повідомила, що за поданням прокуратури Київського району м. Харкова 216 працівникам одного із акціонерних товариств виплачено заробітну плату в сумі 1,4 млн гривень.

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«Як ще один приклад можу навести такий, коли завдяки реагуванню прокурора Будьонівського району м. Донецька директор приватного товариства відшкодував заборгованість із заробітної плати на суму 1,3 млн гривень. І такі документи реагування вносилися в усіх регіонах держави», - повідомила начальник Головного управління.

Вона зазначила, що факти умисної невиплати підприємствами заробітної плати мають місце у кожному регіоні держави.

Під час перевірок у цій сфері було виявлено факти протиправних дій керівників підприємств, які умисно допускають заборгованість із заробітної плати.

Так, навела приклад Зарубинська, у Київській області прокуратурою м. Біла Церква встановлено, що службові особи приватного товариства умисно не виплатили 1,3 млн грн заробітної плати.