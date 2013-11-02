Київ більше не буде страхувати російський транзит газу до ЄС - Бойко

Київ не страхуватиме Москву у питаннях транзиту газу в Європу, якщо «Газпром» і далі буде формально ставитися до відносин з Україною в цій царині.

Як передає «5 канал», про це журналістам заявив віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

«Ми завжди страхували їх у пікові періоди, коли було важливо зберегти транзит російського газу до Європи. І «Газпром» за рахунок нашої підтримки виконував свої контрактні зобов’язання. Так ось, якщо буде такий формальний підхід з боку російських колег, ми залишаємо за собою право таким же чином використовувати контракт тільки на закупівлю, і вся повнота відповідальності за транзит газу до Європу з боку російського «Газпрому» буде покладена тільки на них. Ми вже їм плече своє не підставимо», - наголосив Бойко.

Читайте також: Проблема боргів за газ перед Росією буде вирішена в найближчий понеділок

Віце-прем’єр також зауважив, що Україна суттєво зменшила обсяги закупівлі блакитного палива за контрактом 2009 року. Зокрема, за даними Бойка, цього року Україна купує в Росії лише 11 млрд кубометрів газу, тоді як три роки тому було 40 млрд кубометрів.