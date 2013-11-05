"Нафтогаз" вимагає від підприємств ТКЕ розрахуватися з боргами

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагає від підприємств теплокомуненерго сплатити заборгованість за спожитий природний газ у розмірі 17 млрд грн.

«Загальний борг підприємств теплоенергетики і теплоелектроцентралей (з урахуванням заборгованості перед ДК «Газ України» і боргів, що виникли до 2011 року) становить 17 млрд грн. З яких: 15,9 млрд грн - борг за газ, використаний для надання послуг з опалення і гарячого водопостачання; 1,1 млрд грн - борг за газ, використаний для виробництва електроенергії», - йдеться у повідомленні прес-служби НАК «Нафтогаз України», переданому УНІАН.

Також наголошується, що з метою забезпечення джерел для розрахунків з постачальником імпортованого природного газу розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2013 року Мінфіну доручено підготувати зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» щодо надання «Нафтогазу» компенсації у розмірі 10,7 млрд грн.

«Вказані кошти «Нафтогаз України» не одержав», - наголошується у повідомленні.

Читайте також: У "Нафтогазі" придумали, як погасити борг за російський газ

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, «Нафтогаз України» збирається погасити борг перед російським газовим монополістом «Газпром» за спожитий у серпні газ в обсязі 882 млн дол за рахунок стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго.

29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори продовжуються, і ніякі терміни їх завершення не ставляться.

Пізніше міністр заявив, що питання оплати боргу має бути вирішене до 4 листопада.

Згідно із контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця, що наступає за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт передбачає перехід на авансову систему розрахунків.