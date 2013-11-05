Аграрні асоціації вимагають, щоб Україна дозволила вирощувати ГМО

Українська зернова асоціація разом з п'ятьма іншими аграрними асоціаціями має намір звернутися до вищого керівництва країни з проханням дозволити використання в Україні насіння генетично модифікованих сільгоспкультур, які дозволені в США і Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив журналістам президент УЗА Володимир Клименко.

«Ми з аграрними асоціаціями підписали два листи щодо змін до закону про біобезпеку, де ми пропонуємо дозволити нашим виробникам вирощувати (урожай — УНІАН), використовуючи ГМ-культури, які пройшли в США тривалу перевірку, і ті, які Євросоюз дозволив у себе», - сказав Клименко.

За його словами, в Україні сьогодні немає можливості проводити власні дослідження ГМ-культур, оскільки на це необхідні десятки років і значні капіталовкладення. Тому логічним буде, якщо країна скористається досвідом США і ЄС, де подібні дослідження проводяться вже давно. Тим більше, у світі існує попит на таку продукцію. Зокрема, Китай щороку купує близько 2 мільйонів тонн генетично модифікованої сої.

Президент УЗА відзначив, що, за різними оцінками, 15% кукурудза і 30% сої, вирощених в Україні, є генетично модифікованими, тоді як чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність за виробництво і розповсюдження ГМ-продукції. Причиною цьому, за словами Клименка, стало невчасне ухвалення закону про біобезпеку, який забороняє виробництво генетично модифікованих сільгоспкультур, оскільки до цього сільгоспвиробники безперешкодно вирощували ГМ-продукцію.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні ЗМІ повідомляли з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка, що Міністерство аграрної політики і продовольства ініціювало внесення змін до законодавства, які дозволять розпочати вирощувати в Україні ГМ-культури.

"Ми ініціювали питання часткового дозволу на вирощування технічних культур - сої з ГМО-насіння, як це відбувається в Росії і країнах ЄС", - сказав він. При цьому міністр не виключив, що слідом за соєю може бути дозволене вирощування в Україні кукурудзи з ГМО-насіння.