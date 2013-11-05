Нафтогаз почав виплату боргу Газпрому

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Все нормально... платежі пішли... учора», - сказав міністр.

При цьому він не уточнив обсяг перерахованих «Газпрому» коштів.

«Це комерційна таємниця. Думаю, в достатньому обсязі, щоб зняти цю ситуацію», - сказав Ставицький.

Також міністр не уточнив кінцеву дату погашення боргу.

«Ми завжди розраховуємося зі своїми боргами», - додав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того самого дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли певні проблеми, проте всі питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори тривають, і термінів щодо їх завершення немає.

Пізніше Ставицький заявив про те, що питання оплати боргу має бути вирішене до 4 листопада.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше за 7-е число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.