Нафтогаз почав виплату боргу Газпрому
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відучора розпочала виплату боргу у розмірі 882 млн дол. російському газовому монополісту - компанії «Газпром», за спожитий у серпні 2013 року природний газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«Все нормально... платежі пішли... учора», - сказав міністр.
При цьому він не уточнив обсяг перерахованих «Газпрому» коштів.
«Це комерційна таємниця. Думаю, в достатньому обсязі, щоб зняти цю ситуацію», - сказав Ставицький.
Також міністр не уточнив кінцеву дату погашення боргу.
«Ми завжди розраховуємося зі своїми боргами», - додав Ставицький.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.
Того самого дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли певні проблеми, проте всі питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».
Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори тривають, і термінів щодо їх завершення немає.
Пізніше Ставицький заявив про те, що питання оплати боргу має бути вирішене до 4 листопада.
Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше за 7-е число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.