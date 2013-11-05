Офіційний курс валют на 6 листопада
19:32, 05 листопада 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Офіційний курс НБУ / Фото : zn.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Гривня на міжбанку впала до рівня 8,22 грн за доллар
100 USD США – 799.3000 (на 5 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1078.5754 (на 5 листопада – 1079.5346)
10 RUR – 2.4707 (на 5 листопада – 2.4838)
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