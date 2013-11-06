Даішники упіймали на "Гарпун" росіянина, якого Інтерпол шукав за вбивство (відео)

Система "Гарпун" в одному із сіл Дніпропетровщини зафіксувала перевищення швидкості. "Субару" мчала дорогою зі швидкістю майже 100 км/год.

І вже за два кілометри, майже на в'їзді до Дніпропетровська, на порушника чекав екіпаж ДАІ. Порушників інспектори ДАІ зупинили і впізнали водія, повідомляє ТСН.

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Чоловіка вже півроку як розшукували російські правоохоронці за підозрою у вбивстві. Інспектор ДАІ Євген Белан зізнається, що одразу впізнав чоловіка з розшуку. Його фото в базі Інтерполу з'явилося три дні тому: "Я побачив, згадав орієнтування і вирішив ще перевірити, хоча вже знав, що це саме та людина, яку ми шукаємо".

Даішники кажуть, що 24-річний водій та троє його пасажирів поводилися спокійно, допоки документи не почали перевіряти по базах. "Спочатку адекватно поводився, а потім сказав, що піде за паспортом в автомобіль, і намагався сховатися", - розповів інспектор ДАІ Валентин Литвиненко. Розшукуваний намагався втекти від даішників полем. Кажуть, що біг він швидко.

"Я біг до останнього. Вже думав, що я його наздожену. Але не зміг наздогнати. Уже почав застосовувати зброю вогнепальну", - розповів інспектор Белан. Затриманого лише нещодавно оголосили в міжнародний розшук. До того його півроку шукали в Росії.

Його підозрюють у вбивстві чоловіка, що сталося в Бєлгороді півроку тому. 25-річний кранівник одразу перейшов український кордон і ховався в тітки на Дніпропетровщині. Саме на її машині він і перевищив швидкість, бо хизувався потужністю мотора перед покупцями авто.

"Намагався по інтернету продати машину разом зі своєю родичкою. Приїхали покупці. І вони поїхали в Дніпропетровськ на СТО, подивитися, в якому вона стані", - розповів речник обласного УМВС Олексій Щербатов. Ошелешених покупців, які стали випадковими учасниками перегонів, врешті, відпустили. А затриманий росіянин тепер чекатиме екстрадиції у Дніпропетровському СІЗО. Нагадаємо, що у Миколаєві схопили чеченця, якого Росія підозрює у терактах. Чоловік втік з Росії в Україну ще на початку 2013 року.