В Донецьку міліціонери збили пішохода

Як повідомили УНІАН сьогодні у відділі у зв`язках з громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області, 5 листопада близько 18.00 в Куйбишевському районі Донецька сталося ДТП за участю службового автомобіля Куйбишевського райвідділу міліції. Слідчо-оперативна група їхала на виклик громадян, і несподівано на проїжджу частину поза пішохідним переходом на неосвітленій ділянці шляху вискочив пішохід.

Водій різко загальмував, щоб уникнути наїзду на людину, але зіткнення сталося, громадянин дістав тілесні ушкодження. Співробітники міліції надали чоловікові першу допомогу і доставили до лікарні.

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Під час медичного огляду громадянина з явними ознаками алкогольного сп`яніння останній повідомив, що сам вибіг на дорогу, не переконавшись у безпеці, претензій ні до кого не має.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчу перевірку проводить прокуратура Куйбишевського району Донецька.