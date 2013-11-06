Завтра у Карпатах очікується мокрий сніг

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території помірні дощі, вночі на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та в Криму місцями сильні дощі, лише вночі у східних, а вдень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях без істотних опадів.

Вітер західний (вночі у східній половині південний), 7-12 м/с, на Лівобережжі та у південній частині, вдень і у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11° (в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); у південній та східній частині вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Києві та області у четвер вночі та вранці дощі, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.