Нардепи хочуть штрафувати за самовільну установку супутникових тарілок

Народні депутати від Партії регіонів Дмитро Добкін і Валерій Писаренко пропонують штрафувати провайдерів за самовільне встановлення супутникових тарілок та інших засобів телекомунікації на житлових будинках на суму до 17 тис. грн.

Про це йдеться в законопроекті № 3545 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розташування на об'єктах житлового фонду технічних засобів телекомунікації" від 5 листопада, текст якого розміщено на сайті Верховної Ради України.

Як пише Дзеркало тижня, законопроект пропонує внести доповнення до закону України "Про телекомунікації", згідно з якими установка засобів телекомунікації на житлових об'єктах здійснюється на підставі договору, укладеного між провайдером телекомунікацій і власником об'єкта житлового фонду. Самовільне встановлення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах житлового фонду забороняється.

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Згідно з доповненням до статті 150 (1) Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне встановлення на об'єктах житлового фонду технічних засобів телекомунікації карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн).

Відповідальними за самовільне розміщення засобів телекомунікації на житлових будинках депутати пропонують зробити оператора або провайдера даних телекомунікацій.