Суд у "врадіївський справі" відхилив два клопотання Крашкової

Первомайський міський районний суд під час розгляду "врадіївської справи" відхилив клопотання потерпілої Ірини Крашкової про відкриття судового процесу і проведення судових засідань через день, а не щодня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в перерві судового засідання журналістам повідомив представник потерпілої в суді Руслан Радецький.

"Ми подали клопотання про відкриття судового засідання, але знову було відхилено це клопотання, незважаючи на те, що сторона захисту Дрижака незаконно обнародувала всю інформацію (наречена підсудного Євгена Дрижака на флешці передала журналістам матеріали справи), зокрема ту інформацію, через яку було закрито судове засідання. Тобто від суспільства приховувати більше нічого", - сказав Радецький.

Крім того, суд відмовив у клопотанні про більш довгі перерви в судових засіданнях.

"Бажання Ірини, щоб судові засідання проходили все ж таки через день, з перервою на одну годину, оскільки їй треба психологічно і морально відновитися і навіть пообідати. На жаль, воно теж було відхилене", - сказав адвокат.

Судові засідання відбуваються з вівторка по п'ятницю з перервою на обід - 30 хв.

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Зате було задоволено клопотання потерпілої сторони про повторний допит одного зі свідків, його суд планує опитати завтра. Проте Радецький не уточнив, хто саме цей свідок.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.