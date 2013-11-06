Офіційний курс валют на 7 листопада

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Гривня на міжбанку впала до рівня 8,22 грн за доллар 100 USD США – 799.3000 (на 6 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1080.4138 (на 6 листопада – 1078.5754) 10 RUR – 2.4631 (на 6 листопада – 2.4707).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter