Офіційний курс валют на 7 листопада
18:37, 06 листопада 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Офіційний курс НБУ
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Гривня на міжбанку впала до рівня 8,22 грн за доллар
100 USD США – 799.3000 (на 6 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1080.4138 (на 6 листопада – 1078.5754)
10 RUR – 2.4631 (на 6 листопада – 2.4707).
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