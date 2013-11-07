Dow Jones знову оновив історичний максимум

За підсумками торгів індекс Dow Jones підвищився на 0,82 % до позначки 15 746,90 пункту і оновив свій історичний максимум. Минулий рекорд був встановлений 29 жовтня, коли індекс вийшов на рівень 15680,35 пункту, передає Газета.Ru.

NASDAQ знизився на 0,20 % , досягнувши 3931,95 пункту.

S & P500 підвищився на 0,43 % і склав 1770,49 пункту.

*** DJIA ( Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - ​​середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S & P 500 ( Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation , автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), що торгуються в позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.