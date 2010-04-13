Індекс Dow Jones вперше за півтора роки перевищив 11000 пунктів

У США закінчилися біржові торги

Американські біржові індекси за підсумками торгів 12 квітня показали зростання на тлі сприятливих новин з Євросоюзу, де ухвалено рішення про об`єми і умови кредитування Греції, повідомляє France Press. Dow Jones підвищився на 0,09%, досягнувши 11007,40 пунктів. Вперше за півтора роки середній показник руху курсів акцій 30 найбільших корпорацій подолав психологічно важливу позначку 11000. S&P 500 (індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній) підвищився на 0,18%, досягнувши 1196,54. NASDAQ (індекс високотехнологічних компаній) підвищився на 0,16%, досягнувши 2457,87.

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