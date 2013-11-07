Внаслідок танення льодів південні області України стануть морем (фото)

Південь України і Одеса підуть під воду, а Крим стане островом у разі, якщо вічні льоди планети розтануть.

Про це повідомляє National Geographic за допомогою нової інтерактивної карти світу.

Інтерактивна карта показує, що трапиться зі світом, якщо рівень моря зросте приблизно на 66 метрів, що передбачається у разі танення льодів на полюсах. Внаслідок цього карта світу суттєво зміниться, чимало територій і навіть цілі країни опиняться під водою.

Україні танення льодів загрожує втратою Херсонської, Миколаївської, значної частини Донецької та Одеської областей, а також самої Одеси. Окрім того, Крим перетвориться на острів.

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Серед інших втрат у Європі, майже повністю під воду підуть Данія, Нідерланди і Бельгія, значно постраждають країни Прибалтики, Румунія та Кубань. Буде втрачено Лондон, Венецію, Петербург та інші портові міста.

Майже не зміниться карта Іспанії, Норвегії та Греції.

Найбільше територій втратить Росія - під водою опиняться Прикаспійський та Північно-Західний регіони, а також Західний Сибір. Також значних втрат зазнають Бразилія, Китай, Ірак, Індія, Аргентина, Уругвай та США.

Найменше територій втратить Африка.