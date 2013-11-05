Чорнобиль потрапив на третє місце серед найзабрудненіших місць планети

14:55, 05 листопада 2013
Світ
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У новій доповіді Блексмітівського інституту названо 10 найзабрудненіших місць планети.

Чорнобиль

Експерти назвали 10 найбільш забруднених місць на Землі, Чорнобиль – на третьому місці.

Як пише Time, хоча основна увага громадськості зосереджена на зміні клімату, найбільш небезпечне для здоров'я людини не глобальне потеплення, а промислове забруднення.

"Часто ця проблема актуальна у бідних містах, де заводи, електростанції і підприємства хімічної промисловості не піддаються майже ніякій регуляції. У новій доповіді Блексмітівського інституту - неурядової організації, що опікується питаннями промислових забруднень, - йдеться про те, що промислові забруднення є небезпечними для здоров'я більш як 200 млн осіб в усьому світу, нерідко через збільшення небезпеки онкологічних, респіраторних та інших захворювань", - відзначає автор статті Брайан Уолш.

Однак є й хороша новина: усунення промислових забруднень такого роду часто є значно дешевим і простішим, ніж взаємодія з проблемою зміни клімату. Міжнародне співтовариство має опікуватися цим, закликає автор.

У доповіді названо десять найбільш забруднених місць планети:

  1. Агбогблоши, Гана;
  2. річка Читарум, Індонезія;
  3. Чорнобиль, Україна;
  4. Дзержинськ, Росія;
  5. Хазарібагх, Бангладеш;
  6. Кабве, Замбія;
  7. Калімантан, Індонезія;
  8. Матанса-Ріачуело, Аргентина;
  9. дельта Нігеру, Нігерія;
  10. Норильськ, Росія.
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