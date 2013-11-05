Чорнобиль потрапив на третє місце серед найзабрудненіших місць планети
У новій доповіді Блексмітівського інституту названо 10 найзабрудненіших місць планети.
Експерти назвали 10 найбільш забруднених місць на Землі, Чорнобиль – на третьому місці.
Як пише Time, хоча основна увага громадськості зосереджена на зміні клімату, найбільш небезпечне для здоров'я людини не глобальне потеплення, а промислове забруднення.
"Часто ця проблема актуальна у бідних містах, де заводи, електростанції і підприємства хімічної промисловості не піддаються майже ніякій регуляції. У новій доповіді Блексмітівського інституту - неурядової організації, що опікується питаннями промислових забруднень, - йдеться про те, що промислові забруднення є небезпечними для здоров'я більш як 200 млн осіб в усьому світу, нерідко через збільшення небезпеки онкологічних, респіраторних та інших захворювань", - відзначає автор статті Брайан Уолш.
Однак є й хороша новина: усунення промислових забруднень такого роду часто є значно дешевим і простішим, ніж взаємодія з проблемою зміни клімату. Міжнародне співтовариство має опікуватися цим, закликає автор.
У доповіді названо десять найбільш забруднених місць планети:
- Агбогблоши, Гана;
- річка Читарум, Індонезія;
- Чорнобиль, Україна;
- Дзержинськ, Росія;
- Хазарібагх, Бангладеш;
- Кабве, Замбія;
- Калімантан, Індонезія;
- Матанса-Ріачуело, Аргентина;
- дельта Нігеру, Нігерія;
- Норильськ, Росія.