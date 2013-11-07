В Одеській області на хабарі попався мер міста

Сьогодні співробітниками органів внутрішніх справ затримано одного з мерів міст в Одеській області, який отримав від громадянина хабар у розмірі 2 тис доларів США за виділення земельної ділянки для здійснення торгівельної діяльності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Як зазначається, облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

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За даними відділу зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, у вересні в міліцію звернувся приватний підприємець, 1978 р.н., який заявив, що посадова особа державного органу неправомірно вимагає у нього 2 тис. дол за видачу погодження на розміщення торговельного об'єкта на території районного центру. Підозрюваний затриманий під час отримання вищеназваної суми.

Досудове розслідування триває.

За даними джерела в правоохоронних органах, затриманий мер міста Кілії (районний центр області).