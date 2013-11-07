ЗМІ: У Києві в ДТП потрапив відомий композитор Тарас Петриненко (подробиці)

Як повідомляє Магнолія-ТV, сьогодні ввечері у столиці сталося зіткнення трьох автомобілів, один з яких перекинувся.

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За уточненими даними, одним з автомобілів-учасників ДТП керував Петриненко.

Під час зіткнення іномарок незначні поранення отримала жінка.

Як повідомляє LB, ДТП сталося в Києві на перехресті Дніпровської набережної і вулиці Княжий Затон.

Відзначається, що зіткнулися два позашляховика і легковик. За кермом одного з позашляховиків, Nissan Navara, і перебував Петриненко.

Як розповіли очевидці, позашляховик Jeep Cherokee рухався по Дніпровській набережній у напрямку проспекту Бажана. Раптово зліва, з боку Княжего Затону, вискочив позашляховик Nissan. Сталося зіткнення: Jeеp передньою частиною протаранив Nissan в правий бік. Від удару японський позашляховик влетів у Volkswagen Passat, що стояв на виїзді з другорядної дороги, після чого перекинувся на дах.

За щасливим збігом обставин на шляху Nissan не виявилося випадкових перехожих. На місце події прибули кілька бригад "швидкої допомоги". На щастя, водії всіх автомобілів- учасників ДТП не постраждали, однак невеликі травми отримала жінка-пасажир, що сиділа в Volkswagen на передньому пасажирському сидінні. Медики надали їй першу допомогу, але від госпіталізації вона відмовилася.

Обидва водії позашляховиків стверджують, що їхали на свій "зелений". Хто ж порушив правила проїзду перехресть - належить з'ясувати інспекторам ДАІ.