Студія "Дісней" зніме нові "Зоряні війни"

Зніме фільм творець серіалу «Залишитися в живих» і перезапуску «Зоряного шляху» в кіно Джей Джей Абрамс, пише lenta.ru.

Він же напише сценарій разом з Лоуренсом Кезданом (сценаристом п'ятих і шостих «Зоряних воєн», а також фільмів «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» і «Охоронець»).

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Зйомки почнуться навесні 2014 року. Сюжет сьомого фільму поки невідомий, так само як і те, хто з акторів буде працювати на знімальному майданчику. З чуток, в «Зоряні війни» може повернутися Харрісон Форд, який зіграв Хана Соло в оригінальній трилогії. У листопада 2013 року ЗМІ повідомили, що оголошено відкритий кастинг на зйомки у фільмі Абрамса.

Про те, що «Зоряні війни» поповняться новими фільмами, стало відомо восени 2012 року після того, як «Дісней» купив компанію Lucasfilm, якій належать права на франшизу. Зараз сага складається з шести стрічок: епізоди з четвертого по шостий її творець Джордж Лукас зняв у 1977-1983 роках, а перші три - в 1999-2005 роках.