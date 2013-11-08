Виробництво цукру в Україні на 8 листопада скоротилося в 2 рази – «Укрцукор»

Україна з початку 2013/2014 маркетингового року (МР, вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) станом на 8 листопада виробила 702,7 тис. тонн бурякового цукру, що в 2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого маркетингового року, повідомили УНІАН у профільній асоціації «Укрцукор».

Переробкою цукру на сьогоднішній день в Україні займаються 38 заводів, тоді як на 4 листопада 2012 року буряк переробляли 63 підприємства. В асоціації уточнили, що така кількість заводів і вироблятиме цукор до кінця сезону цукроваріння.

При цьому цукрові заводи вже прийняли на переробку 6,7 млн тонн цукрового буряка, з яких переробили 5,5 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрцукор» прогнозував, що виробництво цукру поточного МР становитиме 1,2-1,4 млн тонн, до переробки цукрового буряка приступить 41 завод проти 63, що працювали минулого МР.

За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, виробництво цукру в 2013/14 МР становитиме 1,3 млн тонн, що повністю покриє внутрішню потребу завдяки рекордним для країни перехідним запасам.

Під урожай цукрового буряка 2013 року Україна засіяла 306 тис. га площ проти 448 тис. га в 2012 році. Скорочення посівних площ пов'язане з перевиробництвом цукру й зниженням рентабельності цього бізнесу в 2011-2012 роках.