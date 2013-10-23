Виробники сільгосптехніки не виправдали очікувань Азарова

Галузь сільськогосподарського машинобудування в Україні за підсумками 9 місяців 2013 року не показала істотних позитивних результатів, незважаючи на те, що урядом було вжито заходів для стимулювання виробництва в цій галузі, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів в середу.

«В Україні стабільно високий попит на продукцію сільгоспмашинобудування. Уряд вжив низку серйозних заходів для стимулювання інвестицій для виробництва сільськогосподарської техніки і включив цей напрям до держпрограми активізації розвитку економіки. Але за 9 місяців сільгоспмашинобудування не продемонструвало очікуваного зростання», - сказав Азаров.

Він відзначив, що тракторів за 9 місяців в Україні вироблено на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому виробництво сівалок зросло на 24%.

«Тобто ми не одержали зростання виробництва у складній техніці», - сказав Азаров.

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Прем'єр доручив керівництву міністерств промислової політики, аграрної політики, економічного розвитку, а також фінансів проаналізувати ситуацію і причини недостатнього зростання виробництва складної сільгосптехніки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн. У рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки міністерство має намір допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільгосптехніки за лізингом.

Українські сільгоспвиробники за 8 місяців 2013 року придбали 12 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, що на 25% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році. При цьому, за даними Мінагропроду, брак техніки, зокрема зернозбиральної, призводить до щорічних втрат близько 6 мільйонів тонн урожаю зернових, що в грошовому еквіваленті становить 1,2 млрд доларів.