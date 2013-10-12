Щороку 20-30 тисяч українців потрапляють до СІЗО - ЗМІ

За інформацією «Дзеркало тижня. Україна», з набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) кількість арештованих громадян зменшилася більш ніж удвічі. Завантаження слідчих ізоляторів станом на вересень 2013 року знизилося до 22% з 35% у березні поточного року, що зумовлене вимогами ст.183 КПК до судді при обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою запропонувати заставу.

На 21 серпня 2013 року без звинувачувального вироку під вартою перебувало понад 10 тис. осіб, що на 4 тис. осіб менше, ніж на 18 березня поточного року. За дев'ять місяців 2013 року у зв'язку з виправдувальними вироками і закриттям кримінальних справ на свободу вийшли 45 осіб.

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З 2005 року по 21 серпня 2013 року у слідчих ізоляторах померло понад 1350 осіб. У 23% випадків смерть настала у результаті серцево-судинних захворювань, 21% — від захворювань легенів, 20% - з причини СНІД і ВІЛ-інфекцій, 12% - від захворювань мозку, 5% - у результаті суїциду, 4,5% - від захворювань нервової системи.

Також, згідно з оцінками видання, після ухвалення нового КПК змінилася структура розподілу витрат на утримання СІЗО. Так, витрати на зарплату і утримання військовослужбовців СІЗО підвищили до 75% з 60%, тоді як витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв знизили до 15% з 20%, на харчування арештантів — до 5% з 10%.