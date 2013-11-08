Офіційний курс валют на 11 листопада

19:46, 08 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

гривня гроші / Фото : ZN.UA

На 11 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 8 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1073.5398 (на 8 листопада – 1068.2645)

10 RUR – 2.4558 (на 8 листопада – 2.4685).

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