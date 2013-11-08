Офіційний курс валют на 11 листопада
19:46, 08 листопада 2013Суспільство
415 0
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні / Фото : ZN.UA
На 11 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Єфремов проговорився про прогнозований курс гривні до долара
100 USD США – 799.3000 (на 8 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1073.5398 (на 8 листопада – 1068.2645)
10 RUR – 2.4558 (на 8 листопада – 2.4685).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter