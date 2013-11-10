Завтра в Україні без опадів, вдень 9-14° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, північних і Вінницькій областях очікується невеликі, на заході подекуди помірні дощі; на решті території без опадів.

Вночі та вранці у південній і східній частинах місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень 9-14°, у Криму до 18°, на крайньому заході місцями 6-8°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 9-14°; у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.