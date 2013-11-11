Завтра в Україні буде прохолодно та пройде невеликий дощ

У вівторок, 12 листопада, по Україні буде хмарно з проясненнями. В західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий дощ; на решті території - без опадів. Вночі та вранці у південній та східній частині місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 3-8° тепла, на узбережжі морів - до 11°; вдень - 7-12°, у південній частині та на Закарпатті - до 15°.

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По Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - близько 10°.