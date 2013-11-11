«Океану Ельзи» дозволили заробляти на концертах в Росії

Про це повідомляється на сайті SAV Entertainment, компанії-організатора туру.

Група «Океан Ельзи» гастролювала по Росії на підтримку свого восьмого альбому «Земля». Майже у всіх містах музиканти виступили без будь-яких труднощів, проте в Саратові «Океан Ельзи» оштрафували на 18 тисяч рублів. Штраф був накладений через відсутність дозвільних документів на роботу на території Російської Федерації, пише Lenta.ru.

Про те, що дев'ять чоловік з групи оштрафовані, стало відомо 6 листопада. Тоді ж повідомлялося, що організатори концерту «Океану Ельзи» теж повинні заплатити штраф у розмірі 225 тисяч рублів за статтею 18.15 адміністративного кодексу - «незаконне залучення іноземного громадянина до трудової діяльності».

Виступ «Океану Ельзи» в Саратові пройшов 2 листопада. У жовтні та листопаді 2013 музиканти також дали концерти в Пензі, Нижньому Новгороді, Казані, Тюмені, Самарі, Саратові, Волгограді. Гастролі групи на підтримку альбому почалися в травні, але спочатку вони проходили в Україні.

Рок-група «Океан Ельзи» була створена в 1994 році; їх перший студійний альбом - «Там, де нас нема» - вийшов у 1998 році. До основного складу колективу входять соліст Святослав Вакарчук, барабанщик Денис Глінін, бас-гітарист Денис Дудко, а також клавішник Мілош Єліч.