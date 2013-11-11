«Океану Ельзи» дозволили заробляти на концертах в Росії

16:06, 11 листопада 2013
Суспільство
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Українська рок-група «Океан Ельзи» отримала дозвіл на роботу в Росії і продовжує свій гастрольний тур країною. Усі концерти групи відбудуться за розкладом, друга частина туру запланована на 2014 рік.

Лідер українського гурту ”Океан Ельзи” Святослав Вакарчук теперь може спокійно гастролювати Росією

Про це повідомляється на сайті SAV Entertainment, компанії-організатора туру.

Група «Океан Ельзи» гастролювала по Росії на підтримку свого восьмого альбому «Земля». Майже у всіх містах музиканти виступили без будь-яких труднощів, проте в Саратові «Океан Ельзи» оштрафували на 18 тисяч рублів. Штраф був накладений через відсутність дозвільних документів на роботу на території Російської Федерації, пише Lenta.ru.

Про те, що дев'ять чоловік з групи оштрафовані, стало відомо 6 листопада. Тоді ж повідомлялося, що організатори концерту «Океану Ельзи» теж повинні заплатити штраф у розмірі 225 тисяч рублів за статтею 18.15 адміністративного кодексу - «незаконне залучення іноземного громадянина до трудової діяльності».

Виступ «Океану Ельзи» в Саратові пройшов 2 листопада. У жовтні та листопаді 2013 музиканти також дали концерти в Пензі, Нижньому Новгороді, Казані, Тюмені, Самарі, Саратові, Волгограді. Гастролі групи на підтримку альбому почалися в травні, але спочатку вони проходили в Україні.

Рок-група «Океан Ельзи» була створена в 1994 році; їх перший студійний альбом - «Там, де нас нема» - вийшов у 1998 році. До основного складу колективу входять соліст Святослав Вакарчук, барабанщик Денис Глінін, бас-гітарист Денис Дудко, а також клавішник Мілош Єліч.

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