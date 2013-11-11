Профспілки та підприємці просять термінової зустрічі з Януковичем через проблеми з Росією

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН копіях листів на адресу Януковича від президента УСПП Анатолія Кінаха та голови ФПУ Юрія Кулика.

“У зв’язку з призупиненням Російською Федерацією сертифікатів на постачання продукції транспортного машинобудування зупиняються такі підприємства як «Азовмаш», Стахановський вагонобудівний завод, «Дніпровагонмаш», Крюківський вагонобудівний завод. Аналогічні проблеми виникли на підприємствах кондитерської галузі (Вінниця, Маріуполь тощо). Через від’ємну зовнішню кон’юнктуру зупинилися підприємства хімічної галузі (Сєвєродонецьк, Черкаси, Рівне тощо). Дуже серйозна ситуація у зв’язку з відсутністю ринків збуту продукції склалася в галузях авіа-, автомобільного будування. В цілому спад виробництва в машинобудуванні в січні-вересні 2013 р. склав 13,6%, хімічної промисловості – 19,6%. В групі непродовольчих товарів споживання на внутрішньому ринку України доля імпортної продукції складає 57-60%”, - йдеться у листі Кінаха до Президента.

В УСПП наголошують, що ситуацію ускладнює відсутність доступу виробників до кредитних ресурсів. “При обліковій ставці НБУ 6,5% у річному вимірі реальна вартість кредитів у банківській системі сягає 20% і вище. Все це може призвести до втрати значної кількості робочих місць, загострення соціально-економічної ситуації у країні”, - зазначається у листі.

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Для ефективного розв’язання зазначених проблем, переконані в УСПП, необхідно якнайшвидше активізувати спільну діяльність уряду та бізнесу щодо виявлення реальних ризиків, а також розробити і впровадити механізми зниження негативного впливу виявлених ризиків на економіку.

“З метою вирішення виявлених проблемних питань промислового, підприємницького розвитку звертаємося до Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, з проханням проведення термінової робочої зустрічі для розгляду та реалізації спільних дій з вирішення проблемних питань”, - наголосив Кінах.

У листі на ім’я глави держави Кулик зокрема, зазначив, що «до Федерації профспілок України надходять численні звернення від профспілкових організацій, членів профспілок, у яких висловлюється глибока стурбованість погіршенням протягом останніх місяців економічного стану підприємств через ускладнення виробничих зв'язків з партнерами, зокрема в Російській Федерації та інших країнах СНД».

«Трудові колективи вже зараз відчувають негативні наслідки такого становища. Скорочуються робочі місця і робочий час, під загрозою повнота виплати зарплати, забезпечення передбачених колдоговорами соціальних гарантій. Зростає заборгованість із виплати заробітної плати. Зазначене негативно впливає на надходження коштів до державного та місцевих бюджетів, а також наповнення Пенсійного фонду та фондів державного соціального страхування. Це, в свою чергу, призводить до загострення ситуації з забезпеченням державних соціальних виплат”, - йдеться у листі Кулика.

На думку голови ФПУ, дані обставини вимагають термінового реагування органів державної влади і посилення взаємодії сторін соціального діалогу для протидії поширенню негативних соціально-економічних наслідків та упередження соціальних протестів.

«У зв'язку із зазначеним пропонуємо провести зустріч з Вами, шановний Вікторе Федоровичу, з метою обговорення назрілих, актуальних для профспілок проблем», - наголосив Кулик.