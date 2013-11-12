Киргизія може долучитися до МС в 2015 році - Глазьєв

Киргизія можете стати членом Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану на початок 2015 року, коли має запрацювати Євразійський економічний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав радник Президента Росії Сергій Глазьєв у Москві.

"Республіка Киргизстан вже подала заяву про бажання приєднатися до МС, до кінця року буде сформована дорожня карта інтеграційного процесу залучення Киргизії до МС, і ми очікуємо, що на момент переходу до наступного етапу інтеграції - Євразійського економічного союзу - Киргизія буде вже у складі МС. Це буде на початок 2015 року", - сказав Глазьєв.

За його словами, також Таджикистан висловлює зацікавленість у вступі до МС, і очікує вступу Киргизії для того, щоб у цієї країни з'явився спільний кордон з цим інтеграційним об'єднанням.

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При цьому Глазьєв додав, що "Вірменія не стала чекати на появу спільного кордону" з МС, і вже подала відповідну заяву, і питання формування робочої групи і підготовки дорожньої карти буде вирішено до кінця цього місяця.

Він повідомив, що МС вже має відносини вільної торгівлі з державами СНД, з Сербією і Чорногорією, а також ведуться переговори про створення ЗВТ з В'єтнамом, Новою Зеландією і низкою інших держав.

"У міру того, як наш інтеграційний процес набирає сили, інтерес до нього зростає з боку багатьох держав, не лише з боку сусідів, але й тих, що розташовані за двома океанами", - сказав Глазьєв.

При цьому він додав, що якщо Туреччина захоче вступити до МС, вона повинна буде вийти із зони вільної торгівлі з ЄС.

"Я не виключаю, що Туреччині може виявитися вигідніше інтегруватися з нами, так само як і Греції, Кіпру й іншим державам, які в Європі не знаходять свого місця", - сказав Глазьєв.

Довідка УНІАН. Митний союз запрацював з січня 2010 року. На даний час до нього входять Росія, Білорусь і Казахстан. До МС запрошувалися Киргизія, Україна і Таджикистан.

З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір, який має стати важливою віхою на шляху до створення великого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

3 вересня Президент Вірменії заявив про намір вступити до Митного союзу.

Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.