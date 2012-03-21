Завтра набуде чинності закон про створення ПАТ залізничного транспорту

Закон України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» набуває чинності з 22 березня 2012 року.

Закон опубліковано в газеті «Голос України» сьогодні, 21 березня.

Документ визначає правові, економічні та організаційні особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого належать державі, на базі державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Створення ПАТ здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим законом, і не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

Товариство утворюється як Публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізуються шляхом злиття. Статут Товариства затверджується Кабінетом міністрів України. Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію й буде розподілено функції між нею та державою.

На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення компанії на базі державного акціонерного товариства відповідає міжнародній практиці, а також – вимогам міжнародних організацій та Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна реформа залізничного сектора проводилася у Великій Британії та Німеччині.