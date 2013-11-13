У Великобританії помер композитор Джон Тавенер

Про це повідомило видавництво музичної літератури Chester Music, з яким він співпрацював до останнього часу.

Як наголошується в офіційній заяві, Тавенер помер у своєму будинку в графстві Дорсет на півдні Великобританії. У композитора залишилися дружина і троє дітей, передає ІТАР-ТАСС.

"Джон Тавенер по праву вважається одним з найобдарованіших і унікальних музикантів за останні півстоліття, - заявив керуючий директор Chester Music Джеймс Раштон. - Це була приваблива, сильна духом людина, віддана своїй сім'ї та ідеалам, з відмінним почуттям гумору". "Всім нам буде його дуже не вистачати", - додав Раштон.

Тавенер вперше звернув на себе увагу громадськості у 1968 році під час прем'єри своєї ораторії "Кит" /The Whale/, заснованої на біблійній легенді про Йону. Майже вся подальша творчість композитора була присвячена релігійній проблематиці і тісно пов'язана з традицією російського духовного співу. У 1977 році Тавенер прийняв православ'я, пояснивши цей крок тим, що східні традиції зберегли початкову сутність християнства, яку Захід втратив. Згодом він неодноразово порівнював процес творення своїх творів з роботою іконописця.

Серед найвідоміших композицій автора опера про Терезу з Лізьє /1973/, Реквієм Ахматової для сопрано, баса і оркестру /1980/, опера "Марія Єгипетська" /1991/ та "Реквієм" /2007/. Тавенер удостоєний безлічі нагород, в тому числі премій Айвора Новелло і "Греммі", а в 2000 році був зведений у лицарське достоїнство.