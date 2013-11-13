Луганчани повертаються до будинку, що постраждав від вибуху газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, про це 12 листопада в ході чергової зустрічі міської влади з потерпілими мешканцями повідомив перший заступник Луганського міського голови Маноліс Пілавов.

За його словами, в лівій частині секції будинку, яка розміщена протилежно епіцентру вибуху, комунікативні мережі відновлено і по черзі заселяються мешканці. Крім того, співробітники газового господарства проведуть перевірку й інвентаризацію устаткування, щоб була можливість подачі газу.

Наступного тижня в центральній частині секції замінять електричний кабель та інші інженерні мережі для подачі теплоносія по стояках. Також він повідомив, що вже наступного тижня на під'їзді і поверхах будинку вивішуватиметься графік робіт, де буде зазначено види виконання робіт, а також черговість заселення в квартири.

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Під час зустрічі начальник управління з питань будівництва Луганської міської ради Юрій Зензер детально розповів, які роботи вже виконано і які заходи будуть проведені з конструктивом будівлі найближчим часом. «На даний момент на 80% виконано роботи із зміцнення основного конструктиву будівлі, встановлюються розпірки, зміцнюються стіни. Після завершення робіт із зміцнення робітники почнуть стягувати будинок по периметру, щоб запобігти розходженню плит. Підрядчик працює згідно з проектом науково-дослідних інститутів з дотриманням всіх норм і технологій. Лише після завершення робіт із зміцнення та відновлення будівлі проводитимуться оздоблювальні та інші види робіт», - сказав він.

Також на зустрічі було прийнято спільне рішення мешканців і представників міської влади проводити зустрічі щочетверга о 15:00, щоб сторони могли обговорювати всі питання, що виникають.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська в 14-поверховому житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинуло 2 особи, 10 — госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.

15 серпня в ході робочого візиту до Луганська в серпні цього року прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв, що ремонтні роботи в будинку закінчаться до настання опалювального сезону, і люди нарешті зможуть повернутися в свої квартири.

19 вересня на брифінгу перший заступник Луганського міського голови Маноліс Пілавов заявив, що мешканці 29 квартир (по лівому крилу під'їзду) зможуть повернутися в свій будинок до початку опалювального сезону.

27 вересня Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 17 млн. 662 тис. 377 грн. Розпорядником бюджетних коштів визначено виконавчий комітет Луганської міськради.