В Україні опублікують генплани усіх населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження він дав під час наради з активізації розробки генпланів населених пунктів.

«Уряд поставив завдання зробити генплани відкритими і публічними документами, щоб з ними міг ознайомитися кожен інвестор і кожен житель», - сказав Вілкул.

Він звернув увагу на те, що місяць тому почалася робота зі складання містобудівного кадастру. «Завдання місцевих органів влади – розмістити генеральні плани у вільному доступі на веб-сайтах. На сьогоднішній день це зробили вже 74 населених пункти. Відповідна інформація має бути розміщена у всіх населених пунктах», - сказав віце-прем'єр.

При цьому він повідомив, що на сьогодні в Україні налічується близько 30 тис. населених пунктів, з яких 70% вже мають генеральні плани. Разом з тим у 5 тис. населених пунктах (переважно в сільській місцевості) містобудівна документація відсутня.

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На думку віце-прем'єра, відсутність документації веде до хаотичної забудови місцевості. «Необхідно не допустити хаотичної забудови міст і сіл, пов'язаної з лобізмом на рівні місцевих рад. Населені пункти мають розвиватися за генпланом, який пройшов громадські слухання і експертизу. У цьому основа гармонійного розвитку територій і будівельної сфери», - сказав Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Мінрегіон повідомляв, що оновленими генеральними планами забезпечено 85% обласних центрів України, 72,5% міст обласного значення, майже 57% міст районного значення, близько 47% селищ і 22% сіл. Позитивну динаміку з оновлення містобудівної документації демонстрували Івано-Франківська, Донецька, Житомирська, Львівська і Чернівецька області.